Ein "Winterwonderland" für Licht ins Dunkel

19.12.2016, 08:51 Uhr

Die europäische Weinritterschaft lud zur Veranstaltung ins Casineum Velden.

VELDEN. In Zusammenarbeit mit der Kärntner WOCHE veranstaltete das Consulat Kärnten der europäischen Weinritterschaft einen Benefizabend für eine unverschuldet in Not geratene Afritzer Familie und Licht ins Dunkel. Die Köflacher Big Band mit Bandleader Günther Riedenbauer stimmte mit ihrem Konzert "Winterwonderland" auf Weihnachten ein. Außerdem konnten Weine aus der Alpen-Adria Region, Slowenien, Italien und Kärnten verkostet werden.Beim Abend dabei waren Initiator Manfred Schreibmayer, LH Stv. Beate Prettner, Bürgermeister Max Linder (Afritz), Peter Stauber (Gemeindebundpräs.).