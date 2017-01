"Eine Faschingssitzung ist wie ein gebackener Kuchen!"

23.01.2017, 16:36 Uhr

Die WOCHE schaute bei den Vorbereitungen zur Faschingssitzung in Maria Gail vorbei.

Dank der guten Kooperation mit der Hausverwaltung wird bereits ein Monat vor der Premiere mit dem Bühnenaufbau begonnen. Vorhänge werden montiert und kurz vor der Premiere der Saal geschmückt. Die Bühnentensilien werden bis zur Generalprobe vervollständigt und wenn nötig von talentierten Vereinsmitgliedern bemalt.Jede Faschingsnummer hat einen Verantwortlichen, der den Bedarf an Kostümen und Utensilien an Kanzler Heinz Zitter weiterleitet. Im Fundus hat sich in den letzten Jahren einiges angesammelt. Einige Kostüme können geändert werden, manche müssen neu angeschafft werden.Kanzler Heinz Zitta übernimmt den Kartenverkauf und gestaltet das Programmheft, welches kurz vor der Premiere frisch aus der Druckerei kommt.„Bei der Faschingssitzung kann man rund 200 Menschen einen lustigen Abend bereiten, sie für einige Stunden die Sorgen vergessen lassen. Die Freude ist die Belohnung für den großen Aufwand,” sagt Harald Baumgartner.Licht- und Tontechnik werden bei der Generalprobe überprüft. Ein eigener Mikroplan hilft bei der Verteilung der Mikrofone. Außerdem hängt hinter der Bühne noch ein Bühnenplan, damit die Bühnenmitarbeit genau wissen, wann welcher Bühnenaufbau benötigt wird.für die Faschingssitzungen im Kulturhaus Maria Gail. Beginn jeweils um 20:00 Uhr:27. Jänner28. Jänner03. Feber04. Feber10. Feber11. Feber17. Feber18. Feber24. Feber27. Feber: Heinz Zitta: Anny Begusch, Harald Baumgartner, Johannes Petautschnig: Ilse Baumgartner: Johannes Muster: Andrea Haub, Ingrid Schwaiger, Wolfgang Sixthofer: Roswitha Kovacev, Manuela Obereder, Christine Ressmann, Christa Wildling: Stefan Melcher, Michael Schwaiger: Julia & Lisa Stöffler: Manuel Meinhardt, Benedikt Pfanner, Raimund Rinner, Markus Romano, Markus Ruckhofer, Uwe Weißenbrunner: Raimund Rinner: H. Strauss