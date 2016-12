USA-Deal ist perfekt

03.12.2016, 06:37 Uhr

Den Jahresumsatz verdoppelt Sico Technology durch einen Zukauf in Florida auf neun Millionen Euro.

Deutlich mehr Mitarbeiter

BAD BLEIBERG. (nic) "Für uns ist dieser Zukauf ein absoluter Glücksfall," erklärt Walter Nadrag, Inhaber und Geschäftsführer der Bleiberger High-Tech-Firma Sico Technology. "Wir können damit strategisch und in Bezug auf unseren Umsatz einiges bewirken."Mit 22 Mitarbeitern ist Sanford (Florida) der zweitgrößte Standort des Unternehmens. Gekauft wurde eine Firma, die bereits seit Jahren vergleichbare Produkte herstellt. Die Scientific Glass International hat dort 22 Mitarbeiter - 46 sind es bei Sico in Bad Bleiberg.Dem Machtwechsel in den USA sieht Nadrag gelassen entgegen: "Wir sind bereits am US-Markt etabliert und können so auch Lieferant für Weltkonzerne sein. Dort einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist ansonsten häufig sehr kompliziert."Den Expansionsschritt hat der 60-Jährige gut überlegt. "Wir stärken damit alle Standorte, denn der Umsatz verdoppelt sich auf neun Millionen Euro. Innerhalb von drei Jahren streben wir 22 Millionen an," erklärt er. Ermöglicht wurde der US-Deal durch den Einstieg des aws Mittelstandsfonds.Die frohe Botschaft aus Amerika ist aber nicht nur eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sico-Chef Nadrgag, sonderm bedeutet für ihn viel persönliches Engagement. "Auch wenn wir einen neuen Mitarbeiter hier eingestellt haben, der für ein Jahr nach Florida geht und es vor Ort eine Stellvertreterin für mich gibt, werde ich mich 2017 teilen müssen," sagt der Bleiberger.Jeweils zwei Wochen USA und Österreich sind geplant, um das neue Schiff auf einen noch besseren Kurs zu bringen. Außerdem hat Sico ja seit rund zwei Jahren auch ein Standbein in Singapur. Dort arbeiten drei Mitarbeiter für den Betrieb.

eilweise Marktführer

Seit 1982 hat sich Sico der Verarbeitung von Quarzglas, Silicium, Ceramic und Sondermaterialien für die Halbleiter- und Photovoltaikbranche sowie die optische- und Automobilindustrie verschrieben, ist in Teilbereichen sogar Marktführer.