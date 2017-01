Sparkurs in den Gemeinden

09.01.2017, 14:48 Uhr

In den Gemeinden Rosegg, Arriach, St. Jakob, Treffen und Fresach ist für 2017 vieles geplant.

BEZIRK (aju). Neben finanziellen Herausforderungen muss sich jede Gemeinde auch im kommenden Jahr wieder vielen Neuerungen stellen.In Rosegg stellt die finanzielle Situation eine Herausforderung dar. "Allein die Sozialhilfeumlage und Abgangsdeckung für Krankenanstalten erhöhen sich um 40.500 Euro. Dies sind Beträge, die wir nicht mehr ausgleichen können", sagt Bürgermeister Franz Richau. Trotz finanzieller Belastung wird es 2017 die ersten Baumaßnahmen zur Oberflächenentwässerung in Bergl geben.

In Arriach stehen für 2017 vor allem bauliche Maßnahmen an. So wird die Sanierung der Hinterwinkelstraße fortgesetzt. Das Konzept für die Dorfplatzgestaltung wird ebenso fertiggestellt. Für Jungfamilien ist ein Baulandmodell geplant. "Mindestens fünf Baugrundstücke werden jungen Familien günstig zur Verfügung gestellt. Damit wird der Abwanderung entgegengewirkt", sagt Bürgermeister Gerald Ebner. Trotz kleinen finanziellen Spielraums wird für das Projekt "ArriachSozial" ein Elektroauto gekauft und das WLAN für die Bevölkerung gratis zur Verfügung gestellt.In St. Jakob im Rosental sollten 2017 in erster Linie die Gehsteige weiter ausgebaut werden. "Das hängt allerdings von den finanziellen Möglichkeiten ab. Die Gemeinde ist zwar schuldenfrei, trotzdem sind die Investitionsmöglichkeiten für 2017 stark eingeschränkt", sagt Bürgermeister Heinrich Kattnig. Zu den weiteren Projekten, die im neuen Jahr umgesetzt werden sollten, gehören die Errichtung von drei Tennisplätzen im Sportzentrum und die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Maria Elend.In Treffen dreht sich 2017 alles um das örtliche Entwicklungskonzept und die Detailplanung des Hochwasserschutzprojektes von Treffen bis zum Ossiacher See. "Der finanzielle Spielraum ist durch die mehrjährige Ausfinanzierung von wichtigen und zukunftsorientierten Projekten sehr gering", sagt Bürgermeister Klaus Glanznig. Eine große Herausforderung für die Gemeinde wird die Finanzierung der Umweltschäden aus 2016 und die Mitfinanzierung der Sanierung der VS Afritz in der Höhe von 60.000 Euro sein.In der Gemeinde Fresach wird im kommenden Jahr die Gemeinde auf Barrierefreiheit umgebaut. "Die Vorhaben, welche wir 2016 mit unserem Budget geplant haben, sind alle abgeschlossen", sagt Bürgermeister Gerhard Altziebler. Durch den Finanzausgleich sieht er sich aber gezwungen, noch sparsamer zu sein. "Wir sind keine Abgangsgemeinde und trotzdem müssen wir sparsam sein. Notwendige Maßnahmen im Bereich der Wildbachverbauung müssen warten", sagt Altziebler."Aufgrund des Unwetters mussten wir die Prioritäten komplett ändern und brauchen das gesamte Budget für die Aufräumkosten nach der Katastrophe", erklärt Maximilian Linder, Bürgermeister von Afritz. Zusätzlich zu den Kosten von 25.000 Euro für die Sofortmaßnahmen für die Wildbach- und Lawinenverbauung kommen noch 686.000 Euro für die Verbauung des Tronitzerbachs auf die Gemeinde zu. "Die Katastrophenschäden an den öffentlichen Straßen betragen rund 310.000 Euro und der Ausbau des Seeweges wird mit 25.300 Euro im Budget für 2017 eingeplant", sagt Linder.