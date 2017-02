16.02.2017, 11:11 Uhr

Eisiges Vergnügen in den Ferien

VÖCKLABRUCK. Die Reva-Halle ist in den Semesterferien an Werktagen zusätzlich von 10 bis 13 Uhr geöffnet, Nachmittagseislauf wie gewohnt täglich ab 14 Uhr. Bei der Eisdisco am Samstag, 25. Februar, sorgen DJ Gama und DJ Cjay mit den neuesten Chart-Hits für Stimmung. Ab 16 Uhr drehen sich die Discolichter für die kleinen Partylöwen, ab 18 Uhr für die größeren. Von 21. bis 24. Februar findet jeweils von 10 bis 11.30 Uhr ein Eislaufkurs für Schüler ab sieben Jahren (leicht Fortgeschrittene) statt. Auskünfte und Anmeldungen unter Tel. 0660/1431359 (Eislauftrainerin Frau Weinhandl). Mit den Gutscheinen der Ferienaktion bezahlen Jugendliche im Zeitraum vom 18. bis 26. Februar nur 1,50 Euro fürs Eislaufen. Erhältlich sind die Gutscheine bei den Stadt- bzw. Gemeindeämtern in Lenzing, Regau, Timelkam, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck.

