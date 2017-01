Betrunkener Mann beschmierte einen Pkw mit eigenem Kot

02.01.2017, 11:45 Uhr

Seinen hohen Alkoholpegel war es wohl geschuldet, dass ein junger Mann eine ekelerregende Aktion startete.

TIMELKAM. Nachts um 1 Uhr fasste ein 20-Jähriger aus Attersee am 31. Dezember, spontan den Enschluss, einen Pkw mit seinem eigenen Kot zu beschmieren. Der junge Mann ließ seine Hose herunter, schied seinen Kot an verschiedenen Stellen der Motorhaube des geparkten Fahrzeuges aus und verteilte ihn anschließend auch auf dem Glas des Außenspiegels mit seinen Händen. Dank Zeugen konnte der junge Mann rasch ausgeforscht werden.Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 20-Jährige in jeder Hinsicht geständig. Ein Motiv für die Tat konnte der junge Mann nicht nennen. Der Beschuldigte wird wegen Verdacht der Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft und einer Übertretung nach dem Sicherheitspolizeigesetz an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt werden.