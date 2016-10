Neues Kreuz für den Kirchturm angebracht

06.10.2016, 00:29 Uhr

Arbeit ohne Gerüst

Zwei Jubiläen

Die Arbeiten erfolgten ohne Gerüst und wurden von einem Pendelsitz aus, der auf einem Drahtseil befestigt ist, durchgeführt. Der Turmkreuzsteckung waren die Sanierung des Turmdachs sowie die Erneuerung des Kreuzes, welches große Witterungsschäden aufgewiesen hatte, vorausgegangen.Die Pfarre Bach feiert in diesen Tagen ihr 75-jähriges Bestehen. 1941 wurde sie als Kooperator-Expositur gegründet. Vor 20 Jahren wurde das Pfarrheim eingeweiht und wird seither eifrig genutzt. Besonders beliebt sind die monatlichen Pfarrcafés, die von Hanni Söllinger und Christl Huemer seit 20 Jahren organisiert werden. Ebenso lange wird monatlich die Kinderliturgie im Pfarrheim gefeiert. Inzwischen hat auch eine Flüchtlingsfamilie im Pfarrheim Beheimatung gefunden. Einen Blick in die Zukunft der Kirche wird am 17. November der bekannte Theologe Paul Zulehner aus Wien in einem Vortrag richten. Er wird im Pfarrheim zum Thema „Auslaufmodell? Vision einer lebendigen Kirche für heute“ referieren.