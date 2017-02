Mayer im Landescup zweimal am Stockerl

15.02.2017, 22:15 Uhr

Viktoria Mayer (SK Kammer) belegte bei den Riesentorläufen in Hintersee die Plätze eins und drei.

BEZIRK. Beim Hans-Zeiner-Gedenkrennen sicherte sich Viktoria Mayer den Gesamtsieg bei den Damen. Im zweiten Lauf zum Landescup belegte sie Platz drei vor Simona Höllermann (SV Unterach). Die Schnellsten beim Bezirkscup-Riesentorlauf auf dem Kronberg waren Dominik Hemetsberger (Unterach) und Lara Pichler (Kammer). Hemetsberger setzte sich mit 26,19 sec vor Stefan Starlinger (26,71) und Daniel Greinecker (26,74, beide ATSV-NF Zipf) durch. Noch deutlicher gewann Pichler: Die U-16-Läuferin siegte in 27,60 sec vor Melanie Wendl (28,47, SV Unterach), Dritte wurden ex aequo mit einer Zeit von 28,94 sec Tanja Vogl (U. aqotec Weißenkirchen) und Verena Hemetsberger (SV Unterach).Bei einem zum Energie AG Nachwuchscup zählenden Slalom am Kasberg wurden Lara Pichler (U-16, SK Kammer) und Michael Schneeweiß (U-14, U. Weißenkirchen) jeweils Zweite. Den dritten Rang belegte Lena Pesendorfer (U-14, SK Kammer). Mehrere Podestplätze gab es auch beim Riesentorlauf der Kinder-Challenge: Zweite wurden Lena Steinmaurer (SC Ottnang), Paul Gebetsroither, Florian Auer (beide Weyregg) sowie Matthias Schoberleitner (SC Ottnang). Auf Rang drei fuhr Matthias Schoberleitner (Weyregg).