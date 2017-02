﻿Experimentiertage bei CAMO

15.02.2017, 18:00 Uhr

Schüler der NMS1 Schwanenstadt im erweiterten Werkstättenunterricht zu Gast bei CAMO.

SCHWANENSTADT. Vor kurzem hatten elf Schüler der Werkgruppe der 4a und 4s der Neuen Mittelschule 1 (NMS1) Schwanenstadt die Möglichkeit, bei CAMO in die Arbeitswelt einzutauchen und auch selbst bei verschiedenen Stationen, selbstverständlich begleitet durch fachkundige Mitarbeiter, die eigenen Fähigkeiten zu testen.Es wurde in einem Zeitraum von zwei Tagen gemeinsam mit den CAMO-Lehrlingen ein funktionsfähiges Spielbrett inklusive LED-Beleuchtung hergestellt. Die Stationen reichten in diesem Fall von Drehen, Fräsen und manueller Bearbeitung bis hin zu kleinen CAD/CAM-Anwendungen. Anschließend konnten auf dem 3D-Drucker der CAMO-Lehrwerkstätte die entsprechenden Kunststoffwürfel ausgedruckt werden. „Mich freut besonders, mit welchem Eifer die Schüler und unsere Lehrlinge zusammen gearbeitet haben", ist CAMO-Ausbildungsleiter Andreas Hochreiter begeistert.„Neben Exkursionen bieten wir Schulen im Umkreis an, solche oder ähnliche Projekte gemeinsam durchzuführen. Dabei können wir von Elektro- und Pneumatik-Labor, Kunststofftechnik und sämtlichen metallverarbeitenden Technologien bis zu handwerklichen Einheiten in unserer neuen Lehrwerkstätte alles anbieten, um Schülern eine optimale Berufsorientierung im technischen Bereich geben zu können", ergänzt CAMO-Geschäftsführer Ing. Reinhard Eidler. Weitere Infos unter: www.camo.at.Alle Fotos: CAMO