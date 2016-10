Köstliches Krimi-Dinner im Gasthof Wallerwirt

GÖSSELSDORF. Für Krimi-Fans wird der Abend im Gasthof Wallerwirt in Gösselsdorf am, dem, im wahrsten Sinne des Wortes köstlich. Umbeginnt das Kärntner Krimi-Dinner mit dem Titel „Tödliches Casino“, eine Kombination aus Kulinarik und Theater. Zum Inhalt: Die MS Klagenfurt sticht als harmlose Verkaufsfahrt für Heizdecken in See. Als das Signalhorn ertönt, verwandelt sich der Saal in ein illegales Casino mit Roulette, Bingo und Hunderennen. Verwirrende Liebesgeschichten prägen das Geschehen, in die auch ein Undercover-Agent verwickelt ist. Doch dann geschieht ein Mord – und jeder könnte der Täter sein. Karten-Reservierungen unter 0664/58 71 182 (Simone Sdovc). Infos: www.dinnerundkrimi.online!