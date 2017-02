EL Pliberk/Bleiburger Liste Frauen unterstützen den VinziBus in Klagenfurt

05.02.2017, 22:59 Uhr

Traditionell veranstalten die Frauen der Enotna Lista Pliberk / Bleiburger Liste im Dezember einen Weihnachtsbasar, bei welchem Leckeres zur Weihnachtszeit zum Verkauf angeboten wird.

„Die Einnahmen daraus werden alljährlich zur Gänze an karitative Einrichtungen gespendet“, soundvon der Bleiburger Liste.Die stolze Summe von 1.200 Euro konnte heuer an den Vereinübergeben werden. Anlässlich der 10 Jahres Feier am 2. Februar wurde symbolisch der Scheck an Obfrauin Klagenfurt überreicht.

„Unser Verein versorgt seit mittlerweile 10 Jahren Wohnungs-, Heimat und Obdachlose mit Mahlzeiten, im Schnitt verköstigen wir mit unserem Kleinbus am Tag 80 Menschen mit Nahrung und sozialer Wärme“, zeigt sich Groier dankbar über den gespendeten Betrag. „Da wir uns ausschließlich über Spenden finanzieren, sind wir natürlich sehr froh über jeden Beitrag, der geleistet wird, diese Summe ist natürlich einen besonderen Dank wert und zeigt uns, dass wir mit unserer Initiative das Richtige tun“ bedankt sich Groier bei den Frauen der Bleiburger Liste.