Obmannwechsel beim MGV Petzen-Loibach

04.02.2017, 07:30 Uhr

Letzter Bericht

In seinem letzten Bericht ließ Stefan Bromann die vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Im Jahr 1992 übernahm er die Obmannfunktion von Johann Skutl Senior, dem Gründungsobmann des MGV Petzen-Loibach. Der Chor hat sich in dieser Zeit stets weiterentwickelt und sich in der Kärntner Chorszene einen Namen gemacht. Weiters gab es einige CD-Aufnahmen sowie Konzertreisen nach Kanada, Irland, Italien oder Deutschland, die noch allen in guter Erinnerung sind.

900 Auftritte

In dieser Zeit gab es rund 900 Auftritte und über 1.000 Proben. Bromanns Dank galt vor allem den aktiven Sängern für ihren Einsatz bei Proben und Auftritten, dem Chorleiter Norbert Haimburger, sowie dem gesamten Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Dem neuen Obmann und Obmannstellvertreter wünscht er für die zukünftige Arbeit viel Erfolg. Sollte jemand Lust verspüren beim MGV Petzen-Loibach mitsingen zu wollen, die Proben sind jeweils am Donnerstag um 20 Uhr in der Neuen Mittelschule in Bleiburg.