SAUTONI FÜR KIRCHENDACH II

Dem hl. Antonius wird von Seiten der Landwirtschaft nach wie vor große Bedeutung zuerkannt. Aus diesem Grund organisierte die ÖVP Bleiburg und der örtliche Bauernbund Bleiburg schon seit über zehn Jahren in St. Margarethen eine "Sautoni Feier". Heuer findet dieamin St. Margarethen statt. Anschließend an die von Dechant Ivan Olip zelebrierten Messe - servieren die Mandatare und Bauernbundfunktionäre die anwesenden Messebesucher mit Glühmost und Reindling. Im Anschluss erfolgt die große Versteigerung von Selchwaren, Brot und regionalen Köstlichkeiten. Als "Auktionar" fungiert der St. Margarethner Kirchenkämmerer Stefan Bromann. "Heuer können wir den Besuchern bereits die renovierte Südseite des Kirchendaches präsentieren", so Stefan Bromann - und ein nicht unbedeutender Teil der angefallenen Kosten wurde über die "Saution-Feier" erwirtschaftet - dafür möchte ich mich beim Team der ÖVP Bleiburg herzlich bedanken. "Wir würden uns freuen, wenn auch heuer viele Besucher nach St. Margarethen kommen und die Sautoni-Versteigerung wieder wertvolle Gelder für das noch zu sanierendeeinbringt", so