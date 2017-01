Rudle, Seidl sowie Hartmann und Lendl kommen nach Waidhofen

20.01.2017, 11:39 Uhr

[KKKaba’Re] 2017: Waidhofen. Sozial. Aktiv. bringt Top-Kabarettisten nach Waidhofen

– Vorverkauf startet am 25. Jänner 2017

WAIDHOFEN. Der Verein Waidhofen.Sozial.Aktiv. sorgt auch 2017 wieder mit seiner Veranstaltungsreihe [KKKaba’Re] für ein sehenswertes Kabarettprogramm in Waidhofen an der Thaya. Hochkarätige Künstler mit top aktuellen Programmen inklusive Lachgarantie werden geboten.Am Freitag, den 28. April 2017 gastiert Gerold Rudle mit seinem neuen Programm „Captain Rudle“ in Waidhofen. Ebenfalls mit neuem Programm folgt Gery Seidl mit „Sonntagskinder“ am Freitag, den 17. November 2017. Weiters holt Waidhofen.Sozial.Aktiv. am Donnerstag, den 7. Dezember 2017 Nina Hartmann und Oliver Lendl mit der Niavarani & Hoanzl Produktion „Match me if you can“ in die Bezirkshauptstadt.

Die Veranstaltungen finden jeweils im Waidhofner Stadtsaal statt und beginnen um 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr). Eintrittskarten sind als Abo oder als Einzelkarten erhältlich. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 25. Jänner 2017 und wird über das Bürgerservice der Waidhofner Stadtgemeinde und über die Raiffeisenbanken (Ö-Ticket) abgewickelt. Abo- Karten sind ausschließlich im Bürgerservice erhältlich.Nach dem Motto „Lachen für den guten Zweck“ ergeht der Erlös der Veranstaltungen im Rahmen des Vereins Waidhofen. Sozial. Aktiv. an bedürftige Menschen, karitative Einrichtungen, Kinder- und Jugendprojekte sowie an Maßnahmen zum Schutz der Tiere!„Wir haben in den letzten Wochen intensiv an der Organisation der Veranstaltungsreihe [KKKaba’Re] gearbeitet. Neben den vielen fleißigen Helfern möchte ich mich besonders bei den Künstlern und Sponsoren für ihr Entgegenkommen bedanken“, freut sich Obmann Rudi Polt über das Ergebnis der Vorbereitungsarbeiten. Nähere Veranstaltungsinformationen und Preise erfahren Sie im Waidhofen. Sozial. Aktiv. [KKKaba’Re] Newspunkt und unter der Telefonnummer 02842/503-50.