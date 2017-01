ALC-Triathletin trotzte der Kälte

29.01.2017, 13:12 Uhr

Katharina Feuchtner holt mit viel Kampfgeist den 3. Platz

Beim 38. Steiralauf in Bad Mitterndorf verlangte die klirrende Kälte den rund 500 Langläufern alles ab. Trotz strahlend blauem Himmel und Sonnenschein startete das größte Langlaufrennen in der Steiermark bei -16 Grad. „Ich spürte meine Hände bereits beim Start nicht mehr!“ reflektiert Katharina Feuchtner den Anfang ihres Starts des 25km Rennens.War der Streckenverlauf des Rennens anfangs mit viel sonnige Passagen versehen, zeigte sich die zweite Hälfte von der schattigen Seite. „Ich musste wirklich alle Reserven anzapfen, um noch im Rennen zu bleiben, denn im Schatten hatte es gefühlte -20 Grad!“ so Feuchtner im Ziel. Das Kämpfen lohnte sich, Feuchtner holte sich die begehrte Zirben-Schale und den 3. Platz in ihrer Altersklasse.