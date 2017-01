Straßen-Radprofi Daniel Lehner startet bei der Querfeldein-Staatsmeisterschaft in Stadl-Paura

01.01.2017, 10:08 Uhr

Bis zum 1. Straßenradrennen 2017 wird Lehner (Team Felbermayr Simplon Wels) mehrere tausend Trainingskilometer in den Beinen haben. Der Bergspezialist konnte bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft Berg den 2. Platz belegen und gewann die U-23 Gesamtwertung der Radbundesliga. Auch bei der Österreich-Rundfahrt konnte er bereits groß aufzeigen und einen Tag im Bergtrikot fahren.Olympiateilnehmer Alexander Gehbauer Topfavorit auf den StaatsmeistertitelDer Olympiateilnehmer von Rio und MTB XC Spezialist Alexander Gehbauer aus Kärnten ist der große Favorit dieser Staatsmeisterschaft und könnte den Hattrick schaffen. Auch das Antreten des amtierenden zweifachen MTB Eliminator Weltmeisters Daniel Federspiel ist fix. Der Tiroler belegte bei der letzten Staatsmeisterschaft hinter Gehbauer den 2. Platz. Die stärksten oberösterreichischen Fahrer sind Thomas Mair (RC ARBÖ Felbermayr Wels) und der 22-jährige Lokalmatador Dominik Hager (RC ARBÖ Grassinger Huber E-Tech SPK Lambach), der beim Saisoneröffnungsrennen zum Querfeldeincup im Oktober den 3. Platz erreichte. „Ich habe mir bei den Staatsmeisterschaften eine Medaille zum Ziel gesetzt“, so Hager. Bei den Damen ist die Wienerin Nadja Heigl die Topfavoritin.Schwieriger Rundkurs wartet auf die QuerfeldeinprofisDie Staatsmeisterschaften werden auf einer, dem modernen Querfeldeinsport angepassten hügeligen 2,8 Kilometer langen Strecke ausgetragen. Highlight ist der Start auf der Trabrennbahn in Stadl-Paura. 550 Meter werden mit Geschwindigkeiten von über 40 km/h auf sandigem Untergrund absolviert, ehe es ins Gelände geht. Die Teilnehmer finden ein optimal organisiertes Rennen mit einer perfekten Infrastruktur in der Halle des Pferdezentrums vor. Außerdem wird im Rahmen der Meisterschaften ein MINI Grand Prix für die Jüngsten veranstaltet, der in der Ing. Karl Bauer Halle gefahren wird. Alle Infos unter www.rc-lambach.comBildtext: Straßen-Radprofi Daniel Lehner startet in Stadl-Paura