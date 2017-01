Spengler holte bei den EuroSkills 2016 Bronze

23.01.2017, 16:33 Uhr

2016 war Österreich zum zweiten Mal Titelverteidiger bei den Euroskills in Schweden.

EBERSTALZELL. Von 1. bis 3. Dezember reisten 35 heimische Fachkräfte ins schwedische Göteborg, um sich dort in Wettbewerben mit 450 Kollegen aus ganz Europa zu messen. Die Lehrlinge aus Österreich galten neben jenen aus Deutschland und der Schweiz als Favoriten. Diese drei Ländern haben das duale Ausbildungssystem und die europaweit niedrigste Jugendarbeitslosigkeit gemeinsam. Die gute Ausbildung dürfte sich bezahlt machen, denn die österreichischen Nachwuchskräfte reisten mit 14 Medaillen und damit ein weiteres Mal als Europameister nach hause. Unter ihnen auch der Spengler Michael Kranawetter aus Eberstalzell. Der 23-Jährige ist aktuell bei der Strasser Dach GmbH in Eberstalzell beschäftigt und belegte im Beruf Spengler den dritten Platz. „Ich bin sehr stolz auf die Leistungen des österreichischen Teams und freue mich, dass wir unseren Titel verteidigen konnten. Bei den Berufseuropameisterschaften teilzunehmen und Bronze zu gewinnen war eine unvergessliche Erfahrung für mich“, freut sich der junge Eberstalzeller. An Kranawatters Seite war sein Arbeitgeber und Coach Wilhelm Strasser. Die beiden bereiteten sich im Vorfeld intensiv auf den Wettbewerb vor. "Michael ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen. So einen coolen Kandidaten haben ich noch nie gesehen", lobt Strasser seinen Schützling.