Steinbock Apotheke ist Oberösterreichs beste Versandapotheke

10.01.2017, 07:00 Uhr

Versand von Medikamenten: 20 Online-Apotheken getestet.

WELS. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Konsument wurden 20 Versandapotheken getestet. Zwei Apotheken, die Regenbogen Apotheke Graz und die Steinbock Apotheke aus Wels erhielten das Testurteil: „Sehr gut“. "Wir können sehr stolz auf die Leistung der heimischen Apotheken sein, denn den beiden mittelständischen Apotheken ist es gelungen, sich gegen die internationale und übermächtige Konkurrenz wie der DM Drogeriemarkt Partner Apotheke „Zur Rose“ und dem deutschen Riesen „Aporot“ durchzusetzen", so Apotheker Jürgen Grasl. Beide Apotheken haben beim Test bewiesen, dass sie mit Qualität und Beratung punkten. Die Steinbock Apotheke ist zudem einer der wenigen Apotheken in ganz Österreich die außerdem nach der strengen Norm ISO 9001 zertifiziert ist und somit die Qualität ihrer Arbeit dokumentiert. Grasl betont, dass er kein großer Freund vom Arzneimittelversand ist, diese Art der Beschaffung sei jedoch eine wichtige Kundenanforderung geworden. „Wenn schon Medikamente im Netz gekauft werden, dann nach bestmöglichen Qualitätsstandards. Wir dürfen diese Art des Zuganges zu Arzneimittel nicht den ausländischen Konzernapotheken überlassen, denn wie dieser Test gezeigt hat, können es auch Österreichische Apotheken besser", bekräftigt Grasl.