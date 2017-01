Tag der offenen Tür bei der HTL Wels

09.01.2017, 15:00 Uhr

Am 20. Jänner gibt es einen Einblick in die Zukunft der Technik.

WELS. Seit mittlerweile fast einem halben Jahrhundert bietet die HTL Wels Ausbildung auf höchstem Niveau. Nach der Matura in einer der fünf Fachrichtungen Chemie, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Maschinenbau und Mechatronik können Absolventen direkt in einen Job einsteigen oder studieren, was das Herz begehrt. Aber auch die beiden Fachschulen (Chemie, Elektrotechnik) und die Abendschule beziehungsweise das Kolleg (Mechatronik, Chemie) bieten attraktive Berufsaussichten. 1700 Schüler nutzen derzeit die Möglichkeit der „Berufsausbildung 4.0“. Interessierte haben demnächst selbst die Chance, sich ein Bild zu machen. Am 20. Jänner veranstaltet die HTL Wels (Fischergasse 30) ihren "Tag der offenen Tür". Zwischen 13 und 17 Uhr können die hochmodernen Werkstätten und Labore besichtigt werden. Zudem gilt es an verschiedenen Versuchsständen Antriebs- und Informationstechnik, Automatisierung und Energiesysteme, Analyseverfahren, Steuerungstechnik, CAD-Konstruieren am Computer und vieles mehr kennenzulernen. Einen besonderen Höhepunkt wird die Chemieshow mit zahllosen Experimenten darstellen.Mehr Infos unter www.htl-wels.at oder Tel. 07242 65801.