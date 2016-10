Eine Sonder-Matinee im Blumenpark

Am Wochenende ist im Blumenpark Seidemann jede Menge los: Die "Seidemann-ART Kunst im Grünen" mit 50 teilnehmenden Künstlern samt großem Rahmenprogramm wartet auf die Besucher (alle Details dazu finden Sie HIER ).Der Meistergärtner und Promotor belässt es aber nicht dabei, sondern lädt amnoch zu einer Sonder-Matinee mit Beginn um 10.30 Uhr.Zu Gast ist eine Erfolgsformation, die nicht nur beim New Orleans Festival für Furore sorgt, sondern überall dort, wo sie gerade im Einsatz sind. Gebildet wird der "STB Dixie Train" von Musikern, die bestens bekannt sind: Simon Cede an der Trompete, Markus Geyr auf der Klarinette, Sepp Stern auf der Posaune, Peter Perlot auf der Gitarre oder dem Banjo, Joe Abentung am Bass und Drummer Peter Guggenbichler begeistern zusammen mit Sängerin Esther Perlot das Publikum.Die Band orientiert sich am Stil des New Orleans Jazz und seit einiger Zeit auch am Chicagostil. Die Stücke werden frei interpretiert, wobei großes Augenmerk auf das Satzspiel der Bläser und auf ausgefeilte Solis der einzelnen Musiker gelegt wird.Ein zweites Standbein ist das Auftreten als Marching Band, wobei das Instrumentarium durch Tuba oder Sousaphon, geteiltes Schlagzeug und Saxophon sowie einem zweiten Banjo erweitert wird.Für das leibliche Wohl gibt es Erwins hausgemachtes Dixie-Müsli, Theresas unüberbietbare Kuchenvielfalt und vieles andere mehr gegen einen geringen Unkostenbeitrag!