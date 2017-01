Rodel-WM: GOLD für Kindl – SILBER für Penz/Fischler!

27.01.2017, 20:02 Uhr

Wolfgang Kindl aus Natters krönt seine Karriere mit dem Weltmeistertitel im Sprintbewerb!

Goldschürfer aus Natters

Die 47. FIL-Weltmeisterschaft wurde im Olympia-Eiskanal von Innsbruck-Igls mit den Sprint-Entscheidungen eröffnet. Der Bewerb, mit einem Qualifikationslauf und dem Finale der Top-15 ausgeschrieben und zum zweiten mal nach 2016 im WM-Programm berücksichtigt, brachte den erwartenden Tausendstelkrimi und bescherte Österreich bei Kaiserwetter und toller Stimmung einen perfekten Auftakt.Vor den Augen von Ski-Olympiasieger Stephan Eberharter und einer begeisterten Kulisse holte Wolfgang Kindl den Weltmeistertitel im Sprint. Der 28-jährige Natterer sicherte sich damit nach den Bronze-Medaillen von Sigulda (2015) und Königssee (2016) sein drittes WM-Edelmetall. Auf den Plätzen folgten Roman Repilov (RUS) und Dominik Fischnaller (ITA), Armin Frauscher und David Gleirscher belegen zeitgleich Rang zwölf.„Unglaublich, echt ein Wahnsinn", jubelte der neue Sprint-Weltmeister. Ich habe gewusst, dass ich brutal gut drauf bin und es für eine Medaille reichen kann, aber das es sich für ganz oben ausgeht, war eigentlich nur ein Traum. Jetzt ist es wahr geworden, ich kann es kaum glauben, bin überglücklich.“

Doppel-Sensation

Amerikanische Party

Das weitere Programm

Ungemein spannend und nicht minder emotional verlief die Sprint-Entscheidung bei den Doppelsitzern. Nach seiner gesundheitsbedingten Pause gelang Georg Fischler aus Absam mit dem Stubaitaler Peter Penz mit dem Vizeweltmeistertitel ein sensationelles Renn-Comeback. Geschlagen geben muss sich das ÖRV-Paradeduo lediglich den deutschen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt. Thomas Steu und Lorenz Koller zeigen eine ebenfalls starke Leistung, der zweite ÖRV-Doppelsitzer beendet den WM-Sprint nach einer beherzten Fahrt auf Rang vier.Georg Fischler: „Wir sind vier Wochen nicht gerodelt, ich habe kein Athletiktraining absolvieren können und geschwitzt ob wir überhaupt starten können. Dass es so ausgeht ist natürlich ein Traum, ich kann es noch nicht wirklich fassen, bin einfach nur happy. Jetzt können wir befreit weiterrodeln, alles was noch kommt ist eine Draufgabe.“Auch Doppelpartner Peter Penz konnte es kaum fassen: „Wir sind die Woche über gut reingekommen, trotzdem waren im heutigen Lauf Unsicherheiten drinnen. Wenn du bei der Weltmeisterschaft Silber holst, das zu Hause und vor so einem super Publikum, musst du glücklich und zufrieden sein!“Im Damen-Sprint setzte sich mit der Amerikanerin Erin Hamlin die Olympia-Dritte von Sotchi durch, die eine amerikanische Party anheizte. Viele Fans, inklusive ihrer Eltern, verwandelten den Zielbereich in ein Tollhaus! Miriam Kastlunger aus Innsbruck beendete den WM-Auftakt auf Rang acht, die Oberösterreicherin Birgit Platzer folgte mit einer Tausendstel Rückstand auf ihre Teamkollegin auf Platz neun.Morgen stehen die Disziplinen-Rennen der Damen (10 Uhr) und der Doppelsitzer (13.30 Uhr) auf dem Programm, am Sonntag folgt die Konkurrenz der Heeren-Einsitzer (10.25) und die Team-Staffel (15 Uhr).