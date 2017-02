"Rossignol Kids Race" macht Station in Oberperfuss

02.02.2017, 20:15 Uhr

Veranstalter der Rennserie verspricht "Kinderskirennen mit Weltcupfeeling und Fun-Faktor"!

Tombola und mehr

Erstmalig präsentiert Rossignol in Zusammenarbeit mit lokalen Skiclubs die "Rossignol Kids Race Serie". Es handelt sich um Rennen mit Passagen, die man aus dem Skiweltcup kennt: Von der "Mausefalle" bis zur "Hausbergkante" und dem "Zielsprung" warten auf die Kids spektakuläre Pistenelemente!Wichtig ist aber auch eines: Es gewinnen nicht nur die Schnellsten! Jeder, der beim Kids Race an den Start geht, bekommt ein "Goodie Bag" und hat die Chance, bei der Startnummerntombola Ski, Stöcke, Helme sowie viele weitere tolle Sachpreise der Sponsoren Rossignol sowie "Leki & Holmenkol" zu gewinnen.Ein weiteres Highlight bietet das Fotogewinnspiel, bei dem der glückliche Gewinner auf dem Bild der nächsten "Band of Heroes"-Kampagne weltweit mit Skistars wie Henrik Kristoffersen, Christoph Innerhofer & Co. zu sehen sein wird.

Kids Race in Oberperfuss

Anmeldung

Neben den Etappen in Goldegg, Gerlitzen und Sibratsgfäll ist auch der SV Oberperfuss mit von der Partie: Amwartet am Rangger Köpfl ein Minicrossähnlicher Parcours auf die skigebeisterten Kinder, der in einem Durchgang bewältigt wird.Von 9.30 bis 10.15 Uhr erfolgt die Startnummernausgabe im Panoramarestaurant Stieglreith. Bis 10.45 Uhr kann die Strecke besichtigt werden – ab 11 Uhr geht es dann in den verschiedenen Klassen voll zur Sache. Die Preisverteilung findet nach dem Rennende auf der Terrasse des Restaurants statt, wo es auch die Produktpräsentationen der Sponsoren geben wird.Anmeldungen sind bis zum 11. Februar an den SV Oberperfuss per E-Mail unter der Adresse kidsrace@sv-oberperfuss.at zu richten. Obmann Manuel Hujara freut sich schon auf den Event: "Das wird ein tolles Rennen – wir hoffen natürlich auf viele Skitalente und auf ebenso viele Fans, die die Kids richtig anfeuern! Wir sind bereit!"