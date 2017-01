"Freuds letzte Sitzung": Premierenfeier in der Freien Bühne Wieden

20.01.2017, 16:52 Uhr

Mit Begeisterung wurde das neue Stück der Freien Bühne aufgenommen. Unter den Gästen befanden sich auch Prominente.

WIEDEN. "Wer liegt da eigentlich bei wem auf der Couch?" lautet derzeit die Frage in der Freien Bühne Wieden. Dass bei der Premiere des Stücks "Freuds letzte Sitzung" diese Frage nicht beantwortet wurde, trübte die Begeisterung der Premierengäste wie Marcus Strahl, Ulli Fessl und Franz Suhrada nicht.Das Stück ist noch bis 4. Februar in der Freien Bühne Wieden in der Wiedner Hauptstraße 60b zu sehen. Karten ab 24 Euro unter der Telefonnummer 0664/372 32 72. Alle weiteren Infos sowie den aktuellen Spielplan finden Sie auf www.freiebuehnewieden.at