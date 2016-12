Drei Verletzte nach Brand in Peisching

11.12.2016, 10:31 Uhr

Ihr Haus stand in Brand. Schon von weiten war der Feuerschein am Nachthimmel sichtbar. Doch noch bevor die Feuerwehr eintraf konnten sich die 35-Jährige, eine 47-Jährige sowie eine 26-Jährige über ein Dachfenster bzw. einen kleinen Balkon ins Freie retten. Sie wurden erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.Aufgrund der hohen Brandintensität drohten die Flammen auf benachbarte Wohnhäuser überzugreifen. Mit mehreren Löschleitungen wurden in der Erstphase die benachbarten Wohnhäuser geschützt, und so ein Übergreifen verhindert. Die Löschwasserversorgung wurde neben den Tanklöschfahrzeugen, mittels Zubringerleitung aus einem Bach sicher gestellt. Durch die starke Rauchentwicklung war der unmittelbare Aussenangriff teilweise nur unter schweren Atemschutz möglich.Noch während des Löscheinsatzes der Feuerwehren konnte mit der Brandursachenermittlung begonnen werden. Dem bisherigen Erhebungsstand nach wurde das Schadensfeuer durch einen technischen Defekt eines Gefrierschrankes verursacht.Vier Hunde konnten von der Feuerwehr gerettet und die Tierrettung übergeben werden.Insgesamt standen 11 Feuerwehren mit rund 80 Mitgliedern im Einsatz.