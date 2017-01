„Fox Soccer Academy Austria“ startet in Wiener Neustadt!

11.01.2017, 16:45 Uhr

Wiener Neustadt (Red.). Fußball: Christian Fuchs fördert Fußball-Talente.

Ex-Teamkapitän Christian Fuchs startet in Wiener Neustadt eine Talenteförderaktion für junge Fußballer. Am 11. Jänner startet die „Fox Soccer Academy Austria“ und läuft sieben Wochen mit jeweils 2 Wochenstunden. Fuchs selbst stammt aus Pitten und hat in Wiener Neustadt seine ersten fußballerischen Erfahrungen im Erwachsenenbereich gesammelt.Wiener Neustadts Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger präsentierte gemeinsam mit Christian Fuchs und dem sportlichen Leiter Heinz Griesmayer die neue Aktion: „Wir sind sehr stolz und glücklich, dass Christian Fuchs mit diesem Projekt die jungen Talente aus Wiener Neustadt und Umgebung derart fördert. Fuchs ist ein vorbildhafter Sportler und somit der ideale Mann zur Motivation der Jugend. Seitens der Stadt können wir damit den Kindern und Jugendlichen eine weitere Möglichkeit zur sportlichen Betätigung geben, was unseren Status in diesem Bereich massiv erhöht.“

Zur „Fox Soccer Academy“

Christian Fuchs skizziert seine Beweggründe für die Akademie: „Ich möchte damit in meiner Heimat junge Talente fördern und gleichzeitig meine Wurzeln pflegen. Ich arbeite seit nunmehr 15 Jahren mit Trainer Heinz Griesmayer zusammen, wir haben viel erreicht und wollen diesen Weg in Zukunft auch mit den Kindern und Jugendlichen gehen. Das aktuelle Camp in der Arena Nova soll der Start für eine längerfristige Kooperation mit Wiener Neustadt sein.“Die „Fox Soccer Academy“ dient der gezielten Förderung von Talenten und ambitionierten Fußballerinnen und Fußballern.Ein wesentlicher Bestandteil ist, dass die Akademie den Austausch zwischen Profis und Jugendlichen fördert und den Kindern unbezahlbare Erfahrungswerte vermitteln kann.Die Akademie bietet auch Austausch mit Spielern aus den USA oder England, wo es bereits „Fox Soccer Academys“ gibt.Die „Fox Soccer Academy“ richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahre.Juni 2015: erstes Camp in New York City – 25 KinderJuli 2016: zweites Camp in New York City – 60 KinderJuli 2016: zwei Camps in New Jersey – 30 KinderAugust 2016: erstes Camp in Wien – 35 KinderOktober bis Dezember 2016: Start in England – 35 Kinderab 11. Jänner 2017: „Fox Soccer Academy“ in Wiener NeustadtBis 22. Februar wird in der Arena Nova, in weiterer Folge dann im Stadion beim SC Wiener Neustadt trainiert.Weitere Infos: foxsoccer.academy/austria