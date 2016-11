Todesfall Helena K.: Witwer ist unschuldig, Verfahren eingestellt

29.11.2016, 09:02 Uhr

Der Staatsanwalt ermittelte nach einem tragischen Tod einer zweifachen Mutter in Neulengbach. Nun stellte sich heraus: Es war ein Unglück. Nun erhebt der Witwer per Facebook Vorwürfe gegen Beamte.



Witwer über Beamte: "Zuviel CSI Miami geschaut"

NEULENGBACH (mh). Das Rätsel um den Tod der 38-jährigen Helena K., die im Juni leblos im Schlafzimmer ihrer Wohnung aufgefunden wurde, ist geklärt. Die Neulengbacherin starb, laut Michaela Obenaus von der Staatsanwaltschaft St. Pölten, auf Anfrage der Bezirksblätter, an einer "Suchtgiftintoxikation und einer Lungenentzündung", wie das toxikologische Gutachten ergab. Das Ermittlungsverfahren gegen den Ehemann, wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung, wurde eingestellt. "Ihr lebensbedrohlicher Zustand war für den Laien nicht erkennbar", sagte Obenaus.In einem emotionalen Facebook-Posting (siehe zweites Foto) gab auch der Ehemann bekannt, dass die Staatsanwaltschaft, nun zumindest juristisch, den ganzen Horrorstorys ein Ende gesetzt habe: "Sämtliche Ermittlungen und Vorwürfe gegen mich wurden nun offiziell fallen gelassen." Kritik übte er "an einigen lokalen Exekutivbeamten, welche zu viel CSI Miami geschaut haben und ihre Fantastereien auch sogleich an die Medien weiterverschachert haben". Die Wahrheit sei niemals so 'interessant' wie die Fiktion, meint der Mann der verstorbenen Helena K.