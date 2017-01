Alko-Lenkerin bei Unfall auf St. Pauler Landesstraße verletzt

27.01.2017, 18:30 Uhr

Eine 24-jährige Frau kam in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der St. Pauler Landesstraße (L 135) aus St. Andrä kommend in Fahrtrichtung St. Paul von der Fahrbahn ab. Auf Höhe St. Jakob geriet der PKW in einer starken Rechtskurve nach links und stieß in weiterer Folge laut Polizeiinspektion (PI) St. Paul frontal in den Böschungsbereich.Die Rettungsmannschaft brachte die unbestimmten Grades verletzte Autolenkerin in das Landeskrankenhaus Wolfsberg. Die Beamten nahmen ihr nach einem positiv verlaufenen Alkomatentest vorläufig den Führerschein ab. Am PKW entstand schwerer Sachschaden.