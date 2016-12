Engländerin lehrt Kinder in St. Stefan Englisch

20.12.2016, 14:52 Uhr

Mittels Förderung der Sparkasse etabliert die NMS St. Stefan neuen Schwerpunkt.

Mit dem englischsprachigen Weihnachtsklassiker "Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, ..." hießen die Schüler der 1.a-Klasse der Neuen Mittelschule (NMS) St. Stefan bei der Vorstellung des neuen Native Speaker-Projektes ihre Gäste im Mehrzwecksaal singend willkommen.Zusätzlich zur täglichen Englischstunde mit ihren Lehrern feilt die Engländerin Lita Askew vom Wolfsberger Sprachinstitut "Sprich dich frei" seit Schulbeginn ein Mal pro Woche mit den Sprachschwerpunktschülern aus der 1.a- und 3a./b.-Klasse an ihrem Englisch. "Als eine der wenigen Sport-NMS in Kärnten wollten wir einen weiteren Schwerpunkt etablieren. Da der Kindergarten und die Volksschule in St. Stefan schon früh die Wichtigkeit der Sprache erkannt haben, liefen auch unsere Überlegungen mit Englisch letztendlich auf eine Fremdsprache als zweites Standbein hinaus", schilderte Direktor Jürgen Nickel die Vorgeschichte.

Sparkasse als Förderer

Da die Finanzierung des Native Speakers laut Nickel durch den Schulerhalter scheiterte, wandte sich der Schuldirektor hingegen mit Erfolg an die Privatstiftung Kärntner Sparkasse. "So wird die finanzielle Hilfe der Sparkasse in die Jugend, die Bildung, die Forschung investiert – ein Schwerpunkt, dem sich die Privatstiftung Kärntner Sparkasse schon seit Jahren verschrieben hat", betonte Sparkasse-Präsident Alois Hochegger. Nach dem Motto "Feel free to make mistakes" soll den Schülern die Scheu vor der Fremdsprache genommen werden. Es gilt Barrieren zu überwinden, um die Sprache einfach anzuwenden. "Durch die Sprache lernt man auch Kultur. Man wird offener", strich der Wolfsberger Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, der sich bei der Kärntner Sparkasse für ihr finanzielles Engagement bedankte, eine wichtige Komponente der Sprachförderung hervor.Dass den Kindern das Erlernen der englischen Sprache große Freude bereitet, zeigten die perfekt einstudierten Szenen unter dem Motto "Christmas in Britain". Und natürlich die Lieder. "Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, ..."