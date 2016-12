Wolfsberger gewinnt ÖTV Turnier

05.12.2016, 12:40 Uhr

Luca Adlbrecht konnte das Turnier in Zell am See für sich entscheiden.

WOLFSBERG. Der Wolfsberger Luca Adlbrecht gewann das stark besetzte ÖTV Tennisturnier in Zell am See. Der Lienzer Trainer sowie Betreuer Jürgen Legerer, der unter anderem Luca beim Turnier in Salzburg betreute, staunte nicht schlecht als der junge Lavanttaler Runde für Runde gewann und schließlich am Sonntag ohne Satzverlust im Semifinale stand. Auch das Semifinale gewann Adlbrecht widererwarten gegen Vukotic Nemanja in zwei Sätzen. Das Finale gegen den besser eingestuften Linzer Tobias Strauss wurde zur Nervenschlacht. Im ersten Satz spielten sich die beiden Burschen bis 6:6 ins Tie-Break. Dieses entschied der Wolfsberger mit 8:6 für sich.Im zweiten Satz ließ Adlbrecht nichts anbrennen und gewann mit 6:4.