Mehrzweckhalle , 3914 Waldhausen AT

in der Mehrzweckhalle Waldhausen, am 22.10.2016, Beginn: 19:30



Kartenvorverkauf, € 13,-- bei der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, Zwettl und Filiale Waldhausen sowie am Gemeindeamt Waldhausen



Abendkassa € 15,--



Veranstalter: Dorferneuerung Waldhausen-Hirschenschlag