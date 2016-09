5. Kunsthandwerksmarkt in Zwettl

29.09.2016, 19:57 Uhr

Von 7. bis 9. Oktober wandelt sich der Dreifaltigkeitsplatz wieder zur einladenden Marktkulisse.

ZWETTL (red). Aussteller aus Österreich und den Nachbarländern verwandeln den Dreifaltigkeitsplatz in Zwettl wieder in eine einladende Marktkulisse, welche zum Verweilen und Flanieren in der schönen Stadt Zwettl einlädt. In Zusammenarbeit mit dem Verein Wirtschafts- und Tourismusmarketing der Stadtgemeinde Zwettl findet von Freitag 7. bis Sonntag 9. Oktober, Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr der Kunsthandwerksmarkt statt.

Den Besucher erwartet ein interessanter und bunter Erlebnismarkt mit einer Vielfalt an handgefertigten Produkten, wie Keramik jeder Art, von der Vase über Gartenkeramik bis zu Naturseifen, Stein, Schmuck, Holz, Glas usw.Lassen Sie sich inspirieren, treffen Sie Freunde, finden Sie ein ausgefallenes Geschenk, genießen Sie das bunte Treiben am Marktplatz. Finden Sie Ihr Lieblingsstück.Auch die ganz kleinen Besucher können ihr handwerkliches Können bei der burgenländischen Keramikerfamilie Bruckner unter Beweis stellen. Eine besondere Vorführung bietet der oberösterreichische Schnitzer Rudi Schinnerl. Mit seiner Kettensäge schnitzt Schinnerl ausgefallene Holzobjekte, er ist ein Bildhauer der besonderen Art.