Burger bei McDonald’s Zwettl selbst kreieren

28.09.2016, 09:55 Uhr

„my burger“ : Das McDonald’s Restaurant in der Andre Freyskorn-Straße erfüllt nun ganz individuelle Burger-Wünsche

ZWETTL (red). Speck, mehr Käse oder gleich ein zweites Fleischlaberl? Mit „my burger“ können Gäste bei McDonald’s in Zwettl ihre Burger nun ganz nach ihrem persönlichen Geschmack zusammenstellen.Neben neuen Basis-Burgern, die nach Lust und Laune zum individuellen Wunsch-Burger erweitert und aufgebaut werden können, stehen außerdem rund 30 hochwertige Zutaten und Saucen zum Verfeinern zur Auswahl: Darunter sind neben Klassikern wie Bacon und Essiggurkerl auch viele neue Zutaten wie Guacamole, Jalapeños, Tortilla Chips, neue Käsevariationen wie Natural Cheddar oder Heumilch Emmentaler, knackige Salate oder Röstzwiebel.

Wunsch-Burger selbst gebaut und frisch zubereitet

Mit dem neuen, innovativen Service-Konzept bestellen und bezahlen Gäste mittels „Multiple- Point-Bestellsystem“ an einem von drei möglichen Bestellpunkten: Wie gewohnt an der Kassa, an einem der digitalen Selbstbedienungsterminals, auf denen auch die „my burger“-Kreationen bestellt werden können, oder via Smartphone mit der Quick Mac App.„Mit dem neuen Küchen- und Service-Konzept setzen wir auf kompromisslose Frische und Qualität. Für die Implementierung des neuen Bestellsystems wurde in den Restaurants der Küchenbereich neu organisiert. Damit können wir unsere Gäste ab sofort mit noch frischer zubereiteten Speisen verwöhnen als schon bisher. Zusätzlich haben wir mit den Neuerungen im Service auch unser Team vergrößert und vier zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen“ so Renate Marschalek, Franchisenehmerin von McDonald’s Österreich. Neues gibt es auch bei den Menüs: Gäste können sich ihre Menüs jetzt ganz individuell zusammenstellen und sind nicht an fixe Kombinationen gebunden.