Kreative Köpfe entfalten ihre Talente

09.02.2017, 08:44 Uhr

Verzweigtes Netzwerk

Kreativität gut für Gesellschaft

Das außerschulische Bildungsangebot im Bezirk Zwettl ist Teil eines weitverzweigten Netzwerkes der Kreativitätsförderung, das sich mit 77 Akademien an 36 Standorten über ganz Niederösterreich erstreckt. 1.200 junge Menschen entfalten in den Akademien pro Jahr ihre kreativen Talente. „Für Kinder und Jugendliche werden in den Akademien neben dem künstlerischen Aspekt vor allem wichtige Akzente im Bereich der Persönlichkeitsbildung gesetzt. Unser Angebot im Bereich der Kreativitätsförderung ist aber auch auf anderen Ebenen eine Bereicherung: Die Standortgemeinden verfügen mit den Akademien über ein attraktives und wertvolles Bildungs- und Zusatzangebot. Unser Bundesland wiederum braucht kreative Persönlichkeiten, um zum Beispiel mit innovativen Start-ups im internationalen Umfeld weiterhin erfolgreich zu sein“, so Mikl-Leitner.Da individuelle Kreativität in diesem Sinne letztendlich der gesamten Gesellschaft zugutekommt, hat sich das Land Niederösterreich mit der neuen Kulturstrategie ganz klar der Kreativitätsförderung verschrieben. Durch den konstanten Ausbau der Standorte und Angebote zählt die Kreativakademie dahingehend zu einem fixen Bestandteil der niederösterreichischen Bildungslandschaft. Unter dem Dach der NÖ KREATIV GmbH ist die Kreativakademie in das vielfältige, lebendige und regionale Angebot der KULTUR.REGION.NIEDERÖSTERREICH eingebettet.Interessierte können sich unter noe-kreativakademie.at anmelden und auf facebook.com/noekreativakademie den kreativen Alltag kennen lernen.