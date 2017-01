Unfall auf Skipiste in Karlstift

27.01.2017, 11:05 Uhr

Sonderschüler aus Sallingberg kam auf Buckelpiste schwer zu Sturz

KARLSTIFT. Am Donnerstag, 26. Jänner 2017, kam es gegen 11:30 Uhr zu einem schweren Skiunfall im Skigebiet von Karlstift. Ein 14-jähriger Schüler aus Sallingberg besuchte gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendlichen den Aichberglifte in Karlstift im Bezirk Gmünd.Kurz vor Mittag fuhr er auf der Skipiste des Steinwandliftes - ein Übungslift - talwärts. Bei einer auf der Skipiste vorhandenen Buckelpiste kam er aus Unachtsamkeit zu Sturz und fügte sich dabei eine Verletzung an der rechten Schulter zu.Er wurde mit einem Skidoo ins Tal gebracht und in weiterer Folge mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.