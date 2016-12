Weihnachtsfeier der Caritas Zwettl

15.12.2016, 14:13 Uhr

Gemeinsam mit Diakon Othmar Ableidinger wurde eine stimmungsvolle Adventandacht in der Stadtpfarrkirche Groß Siegharts gefeiert.Für die musikalische Umrahmung sorgten Karin und Ingrid Jordan sowie Michaela Nosko. Bei der anschließenden Feier im Vereinshaus dankte die Caritas-Leitung allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die kompetente Betreuungs- und Pflegetätigkeit im bald zu Ende gehenden Jahr.Im Rahmen dieses festlichen Abends wurden folgende Mitarbeiterinnen für ihr 10jähriges Dienstjubiläum geehrt - Rosa Neumeister (SST Zwettl), Sabine Vrabel (SST Allentsteig-Schwarzenau) Birgit Höbinger (SST Raabs-Karlstein), Robin Weixlbraun (SST Raabs-Karstein), Evelin Müllner (SST Groß Siegharts) und Maria Weixelbaum (SST Groß Gerungs)Ihr 20jähriges Dienstjubiläum feierten Renate Hofstätter (SSt Allentsteig-Schwarzenau) und Margit Tesar (SST Allentsteig-Schwarzenau)Bereits am 22. November im Rahmen der Elisabethfeier in St. Pölten wurde die regionale Pflegeleitung DGKP Helga Tersek für ihr 25jähriges Dienstjubiläum geehrt,Drei weitere Mitarbeiterinnen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Veronika Simon (SST Waidhofen/Thaya), Maria Traxler (SST Waidhofen/Thaya), Elisabeth Pölzl SST Schweiggers-Kirchberg).Die guten Arbeitsbedingungen, die vielfältigen Fortbildungsangebote und die variablen Möglichkeiten der familienfreundlichen Teilzeitbeschäftigung werden sehr geschätzt. Dadurch wird es vielen Pflegekräften ermöglicht, diese sinnvolle Betreuungs- und Pflegetätigkeit über viele Jahre hindurch beruflich auszuüben.