Tischtennis – 1. Sieg mit den neuen Trikots für Ottenschlag 7

02.10.2016, 18:19 Uhr

, bestehend aus den Spielern: Alfred Grabner, Jonas Weinmann, Marcel Pamperer, Markus Höllmüller und Bianca Weidenauer, ihr 1. Saisonsieg gelungen. Mit den neuen Dressen spielten die Nachwuchstalente groß auf und gewannen das Heimmatch gegen Großdietmanns 6 souverän mit 6:2. Mann des Spiels war Alfred Grabner der alle 3 Einzel für sich entscheiden konnte und auch im Doppel mit Jonas Weinmann siegreich von der Platte ging. Für die restlichen ottenschlager Punkte sorgten Marcel Pamperer und Jonas Weinmann.

In der Oberliga D gelang dem Teamein überragender 7:0 Auswärtssieg gegen Großdietmanns 3. Für die ottenschlager Punkte sorgten Andreas Ringl (2), Christoph Zottl (2) und Mannschaftsführer Andreas Weidenauer (2) sowie das Doppel Ringl/Weidenauer. „Wir konnten das gewonnene Selbstvertrauen, aus dem Sieg der Vorwoche gegen Langenlois, mitnehmen und zeigten eine sehr gute Mannschaftsleistung, ich bin stolz auf mein Team!“, freute sich Kapitän Andreas Weidenauer kurz nach dem Spiel. In der Tabelle liegt man damit auf dem sehr guten 3. Zwischenrang.Die Mannschaftist mit 3 Siegen perfekt in die neue Saison in der 1. Klasse Nord gestartet. Am Samstagnachmittag gewannen sie zuhause gegen Waidhofen/Thaya 5 souverän mit 7:0. Jürgen Geyer, Leo Zeinzinger und Kapitän Ludwig Weidenauer gaben im gesamten Match nur einen einzigen Satz ab und dominierten das Match nach Belieben. In der Tabelle liegt man damit auf dem sehr guten 2. Zwischenrang.Weitere Infos finden sie unter www.noettv.org und der neuen Homepage der Sportunion Ottenschlag www.ottenschlag.sportunion.at Links zu den Ergebnissen:Ottenschlag 7 – 3. Klasse Nord: http://xttv.oettv.info/ed/index.php?meid=209004 Ottenschlag 1 – Oberliga D: http://xttv.oettv.info/ed/index.php?meid=218806 Ottenschlag 4 – 1. Klasse Nord: http://xttv.oettv.info/ed/index.php?meid=218986