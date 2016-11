Großes Interesse am Tag der offenen Werkstätten im Poly Zwettl

23.11.2016, 11:18 Uhr

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Leiterin der Schule, Eva Maria Rester, erhielten die Gäste allgemeine Informationen über die PTS Zwettl.Schüler und Schülerinnen der PTS Zwettl führten die Besucher in Kleingruppen durch die Werkstätten. Die Fachbereichsleiter gaben kurze Einblicke in die einzelnen Berufsbilder der jeweiligen Fachbereiche und im Anschluss daran durften die Schülerinnen und Schüler mitarbeiten oder kleine Werkstücke anfertigen und mit nach Hause nehmen.Für weitere Interessenten folgt noch ein Tag der offenen Werkstätten, am 6. Dezember 2016 von 8:30 – 12:30 Uhr. Auch die Eltern sind dazu herzlich eingeladen.