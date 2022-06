Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Umwelt im Gespräch“ lädt die Stadt Bludenz am 24. Juni, drei Biohöfe zu besuchen ein. Mit dem Rad geht die Reise von Hof zu Hof.

Biologische Landwirtschaft liefert nicht nur qualitativ hochwertige Lebensmittel, sondern schützt auch die Umwelt als gesunden Lebensraum. Doch was bedeutet Bio eigentlich? Nur die Worte „bio“ und „ökologisch“ sind gesetzlich geschützt und garantieren die kontrollierte Bio-Herkunft. Nach höchsten Standards produzieren auch drei regionale Bio-Bauern, die am 24. Juni einladen, in die Welt der Bio- Landwirtschaft einzutauchen. Bei der Veranstaltung „Bio-Radeln“ wird gemeinsam, mit den eigenen Fahrrädern, von Biohof zu Biohof geradelt. Die Teilnehmenden erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen und können die eine oder andere Köstlichkeit gleich probieren.

Die Route

Die Route führt vom FRI-MA Biohof Ludesch zu Landwirt Manfred Frei nach Nüziders und zum Schneller Biohof in Bludenz. Dauer ist circa zwei Stunden.

Um 15 beginnt die Tour beim FRI-MA Hof.

Die biologische Wirtschaftsweise ist um einiges aufwändiger als die konventionelle. Die Erträge sind beispielsweise durch den Verzicht chemischer Pflanzenschutzmittel um 20 bis 40 Prozent geringer. Dafür haben Bio-Lebensmittel einen besonders hohen Vitamin- und Mineralstoffgehalt und schützen Umwelt und Klima.