Mit personalisiertem Branding kommen im neuen Jahr Likör, Gin und Rum aus Döbling zu Dir nach Hause.

WIEN/DÖBLING. Velvet Catering in der Muthgasse 56–68 kümmert sich um das perfekte Fest, egal ob im familiären Rahmen oder bei Betriebsfeiern. Zu den Kunden zählen unter anderem die ÖBB oder auch die Medizinische Universität Wien. Dabei setzt Velvet auch auf hochwertige Eigenprodukte. Unter der Marke Vilveta gibt es seit mehr als zwei Jahren ausgewählte Weine oder auch röstfrischen Kaffee aus eigener Mischung. Und nun kommt auch eine eigene Spirituosen-Linie hinzu.

Mit Unterstützung vom Gin-Virtuosen Patrick Marchl (links) bringt Vilveta-Geschäftsführer Skifter Mushkolaj jetzt edle Tropfen heraus.

Trinkgenuss der anderen Art

Im eigenen Webshop sind die Produkte auch in haushaltsmengen für Privatpersonen erhältlich. 2022 möchte man mit drei neuen Spirituosen weitere Akzente beim Trinkgenuss setzen: Coffee-Liqueur, Dry-Gin und Rum XO (XO=extra old) sind ab 5. Jänner für alle erhältlich.

Der Rum reift acht Jahre in Eichenfässern und bekommt so eine besondere Note

Dabei setzt man auf hochwertige Rohstoffe, erklärt Geschäftsführer Skifter Mushkolaj: "Die Idee zum eigenen Gin hatte ich Anfang 2021. Dabei haben wir als Partner Patrick Marchl aus Gamlitz, denn sein Rick Gin wurde mehrfach ausgezeichnet." Produziert wird der Gin bei Marchl in Gamlitz, die Kreation stammt aber aus Döbling. Für den Coffee-Liqueur hat Marchl extra eine Destillerie nach Wien gebracht. "Für den Likör veredeln wir natürlich unseren eigenen Kaffe. Wir beziehen die feinen Bohnen aus Brasilien, Honduras, Guatemala und Indien". Der Rum stammt aus der Karibik und wurde acht Jahre lang in Eichenfässern gereift, so Mushkolaj.

Individuelles Etikett

Die Spirituosen sollen auch ein Geschenk für besondere Anlässe sein. Dafür hat sich Mushkolaj etwas Einzigartiges einfallen lassen. "Ab fünf Flaschen kann man diese mit individuellem Etikett bedrucken lassen. Dazu muss man nur ein PDF mit dem Etikett an uns schicken, bereits nach sieben Tagen können wir die individuellen Flaschen versenden."

Zur Sache

Vilveta: die neuen Spirituosen, Kaffee und mehr erhalten Sie unter www.vilveta.com

Der Coffee-Liqueur kommt auf 26,60 Euro, Dry-Gin auf 29,90 Euro und der Rum XO auf 28,90 Euro. Den Preis für individuelle Etiketten gibt es auf Anfrage. Die drei neuen Spirituosen sind ab 5. Jänner erhältlich.