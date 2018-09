Neuer Pensionistenklub in Döbling: Fit sein wie die Jugend

10.09.2018, 17:05 Uhr

In der Heiligenstädter Straße 92 hat ein neuer Pensionistenklub eröffnet. Im Angebot stehen Line Dance, Tablet-Kurse und vieles mehr.

DÖBLING. Die neue Einrichtung in der Heiligenstädter Straße 92 startete mit einem großen Festessen, Musik und Tanz in ein abwechslungsreiches Herbstprogramm. Mit dabei natürlich auch der "harte Kern" von Damen und Herren, die "kein Fest auslassen und auch sonst den vollen Kalender eines Pensionistendaseins ganz nach den Veranstaltungen im Klub planen", erklären Dorit und Renate, die nicht nur Tanzveranstaltungen organisieren.

Hahn im Korb

Gratis-Klub für alle

Die Angebote umfassen auch Englisch-Konversation (immer montags um 15 Uhr) und Line Dance (immer freitags um 13.30 Uhr). Und natürlich sind sie bei allen Ausflügen mit dabei, wenn sie nicht gerade mit ihren Klub-Freundinnen auf Urlaub fahren. "Der Klub hier ist etwas ganz Besonderes. Jeder kennt jeden und Neue werden gleich in die Klubfamilie aufgenommen", betonen auch Traude und Franz, die sich hier kennengelernt haben."Wir sind beste Freunde, Franz ist in unserer Runde als einziger Mann natürlich der Hahn im Korb und auch als Tänzer sehr gefragt. Er war auch bei unserem letzten Urlaub mit neun Damen dabei" lacht Traude, die wie alle anderen in unmittelbarer Nähe wohnt. "Wir sind alle auch privat befreundet und unternehmen viel gemeinsam. Da wird aber nicht nur gefeiert, sondern auch gelernt. Zuletzt haben wir einen Tablet-Kurs absolviert. Man will ja schließlich auch für das Internet fit sein", erklärt die Seniorin.Verwunderlich ist allerdings, dass viele Wiener Pensionisten gar nichts von der großartigen Klubkarte wissen. "Damit können alle Angebote in den fünf Döblinger Bezirksklubs gratis genutzt werden", erklärt Anna Kofler, Grätzelkoordinatorin der Pensionistenklubs im 19. Bezirk. Die Klubkarte erhält man mit einer formlosen Anmeldung in einem der fünf Döblinger Klubs, die Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind.Infos zur Klubkarte unter 01/31399-170 112.