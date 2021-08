Im August gehen die Konzerte im Rahmen von Floating Concerts weiter. An einigen Terminen wird am Wasser wieder Musik gelauscht.

WIEN/DONAUSTADT. Seit bereits 15. Juli findet Floating Concerts statt. Im Augustprogramm gibt es nun neben Klassikabenden der Vienna Strings auch etwas für Musicalfans. Drei Mal in der Woche sticht auf der Alten Donau der schwimmende Konzertsaal in See.

Mitten in Wien gibt es für Kulturhungrige eine große Programmvielfalt. Tickets gibt es um 69 Euro auf der Homepage zu kaufen.

Im August gibt es Klassikkonzerte und Musicals.

Foto: David Bitzan

Konzerttermine im August