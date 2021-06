Mitmach-Aktionen für Bewohner der Berresgasse gibt es ab 8. Juni vom Stadtteilmanagement der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*). Von einer Kräuterwanderung bis hin zu transdanubischen Grußbotschaften ist für die ganze Familie etwas dabei.

WIEN/DONAUSTADT. Es ist wieder so weit: Das Team der GB*Stadtteilmanagement Berresgasse lädt zur Nachbarschaftswoche ein. Interessierte lernen dabei mehr über das Stadtentwicklungsgebiet. An insgesamt drei Tagen, von 8. bis 10. Juni, findet das Programm statt.

Von informativen Spaziergängen, Kleidertausch und vielem mehr richtet sich das Angebot an Jung und Alt.

Erlebnis der Beeresgasse

Essbare Wildpflanzen am Wasser

Am Dienstag, 8. Juni, findet ein Spaziergang am Badeteich Hirschstetten statt. Von 18 bis 20 Uhr erfahren Interessierte von einer Kräuterexpertin mehr zu den Pflanzen. Eine Anmeldung unter nord@gbstern.at oder 01/270 60 43 ist erforderlich. Auch wenn der Spaziergang im Freien stattfindet, gilt die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen). Außerdem werden die Teilnehmer gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen. Treffpunkt ist bei der Babybucht am Badeteich Hirschstetten (Spargelfeldstraße/ Bibernellweg)

Kleidertausch der GrätzlGenossenschaft

Ebenso am Dienstag, 8. Juni, findet von 16 bis 19 Uhr ein Kleidertausch statt. Getauscht wird sauberes Gewand, das nicht mehr getragen wird und so findet jeder sein neues Lieblingsstück. Während der Veranstaltung können die Kleidungsstücke einfach vorbeigebracht werden. Und zwar im Container der GrätzlGenossenschaft, direkt in Berresgasse/ Ecke Pirquetgasse.

Frischer Wind-Tag

Sobald es windig ist, sollen alle Abenteuerlustigen raus gehen. Denn am Mittwoch, 9. Juni, können Besucher von 13 bis 17 Uhr kostenlos ein Sackerl mit den Materialien und ein DIY-Leitfaden zum Basteln eines eigenen Drachens abholen. Wer mag, kann sogar bei der Outdoor-Station Grußbotschaften und Tipps – vom Winde verweht – quer durch Transdanubien schicken. Die Drachenbastel-Sackerl sind direkt beim Büro der GB*Stadtteilmanagement (Berresgasse, Ziegelhofstraße 36/12/7R) abzuholen.

Machen Sie Ihr Radl fit für den Sommer

"Jo, mir san mit´ m Radl da" singt man auch in Hirschstetten und Breitenlee. Wer weiterhin mit seinem Rad unterwegs sein will, sollte regelmäßig die Reifen aufpumpen, Ketten ölen und Bremsen einstellen. Die DIY-Radwerkstatt bietet dabei die richtige Unterstützung. Zwei professionelle Mechanikerinnen helfen beim Reparieren und zeigen besondere Kniffs. Wo? Beim Büro der GB*Stadtteilmanagement Berresgasse, Ziegelhofstraße 36/12/7R (Ladenzeile Berresgasse).

Alle Angebote im Detail gibt es hier nachzulesen: www.gbstern.at/nachbarschaftswochen