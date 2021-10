DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE startet am 14. Oktober in den österreichischen Kinos.

Am 9. Oktober, fand am Nachmittag der Red Carpet Premiere im Cineplexx Donau Zentrum statt.

Am Roten Teppich sind die Hauptdarstellerin Emilia Maier, der Hauptdarsteller Loris Sichrovsky und die Produzentin Meike Kordes anwesend.

Robert Steiner wurde auch gesichtet 🤣😁😁😁😁🤣

Text und Foto©Manfred Sebek