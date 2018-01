TT Nachwuchs der Stadlauer Naturfreunde : Erfolgslauf geht weiter !

15.01.2018, 22:26 Uhr

machte es seiner weiblichen Klubkollegin nach und gewann seine Gruppe. Nicht weniger als 164 Burschen aus allen Bundesländern waren in Tirol am Start.Dabei fing es am Samstag gar nicht gut an: Mit nur 2 Siegen bei 3 Niederlagen in der Vorrundengruppe gelang nur knapp der Aufstieg in die k.o.-Phase. Dafür folgte dann am Sonntag Schlag auf Schlag: Der Sieger der anderen Vorrundengruppe Sarofem (Steiermark) wurde 3:2, im Semifinale Schmidbauer (Oberösterreich) 3:0 und im Finale Heiss (Steiermark) 3:1 besiegt und der Aufstieg klargemacht.Große Freude im Team und dieses Team mit Trainer Nazar Agopyan wird durch diesen Erfolg sicher angespornt , weitere Erfolge zu holen.