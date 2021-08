Neulich veranstaltete die Feuerwehrjugendbetreuer der Feuerwehr St. Georgen, unter Einhaltung der Corona Regelungen, ein Zeltlager für ihre Feuerwehrjugend.



ST. GEORGEN. Das Programm begann mit einer Schnitzeljagd durchs Dorf mit vielen Fragen rund ums Feuerwehrwesen. Bei einem Ausflug in den Erlebnispark Gänserndorf konnten die Teilnehmer ihre Fertigkeiten im Bogenschießen und Klettern unter Beweis stellen. Der alljährliche Wissenstest war ein weiteres Highlight, bei dem sich die Nachwuchs-Florianis ihre Abzeichen verdienten.

Einsatz und Schaumübung

Während dem anschließenden Abendessen, wurde die Feuerwehrjugend überraschend zu einem Brandeinsatz außerhalb des Dorfes alarmiert. Am Einsatzort erwarteten einige aktive Kameraden die Jugend; wie sich herausstellte, fing ein Holzstoß Feuer. Nach der Erkundung des Einsatzortes durch den Einsatzleiter, wurden die Aufgaben verteilt und schon nach kurzer Zeit konnte, dank dem raschen Einschreiten der Jugend, „Brand aus“ gegeben werden. Am Tag darauf fand der Abschluss in Form der mittlerweile traditionellen Schaumübung am Gelände der Landesfeuerwehrschule statt.