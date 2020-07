Eine Wandergruppe des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg startete vergangene Woche früh morgens vom Bahnhof Rankweil zu einer Wanderung, in Begleitung von PVÖ-Bildungsreferent Werner Nesensohn, durch die Üble Schlucht, einer wilden Schlucht im Flusstal der Frutz, die noch nichts von ihrer Ursprünglichkeit verloren hat. Die Üble Schlucht wurde aufgrund ihrer Artenvielfalt zum europäischen Natura-2000-Gebiet erklärt.

Touristenmassen wie in der Rappenlochschlucht bei Dornbirn sucht man hier vergebens. Die Schlucht ist einer der absoluten Höhepunkte in dieser Region. Allerdings muss man auf den schmalen Steigen ein wenig Trittsicherheit mitbringen.

Zuerst ging es mit Landbus Richtung Übersaxen bis zur Ausstiegsstelle Netschelweg, von dort auf Schusters Rappen entlang dem gut ausgebauten Weg bis eine Tafel den Weg hinunter zur Schlucht wies. Alle schafften den Steig durch die Schlucht mit ihren bizarren Felsformationen bravourös.

Anschließend ging es auf der anderen Talseite wieder hoch. Nach dem anstrengenden Anstieg kamen die sehnlichst erwarteten Häuser von Laterns Thal ins Blickfeld. Dort gab es bei „Bickels Mostschenke“ noch eine Stärkung für die tapferen WanderInnen.