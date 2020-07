Der Pensionistenverband (PVÖ) Vorarlberg lud im Rahmen seines Sommer-Aktivprogramms diesen Montag zum 1. Tennis-Schnuppern auf die Anlage des TC Blau-Weiss Feldkirch-Gisingen ein. Innerhalb von fünf Vormittagen perfektionieren die teils geübten TennisspielerInnen ihre Spielweise. Dazu konnte PVÖ-Geschäftsführer Hubert Lötsch, der es sich nicht nehmen ließ und selbst das Racket in die Hand nahm, niemand geringeren als Tennis-Coach Oliver Baltzer für seine Pensionisten gewinnen. Vielmehr als optimierte Tennistechniken standen aber das Wohlfühlen auf dem Platz, die Bewegung in frischer Luft und vor allem der Spaß am Spiel im Vordergrund. In dem 1,5stündigen Training, kam trotz vernünftigem Ehrgeiz, niemals Langeweile oder Frust auf. Alle hatten sichtlich Freude und so ist der 2. Durchgang des PVÖ-Tennis-Schnuppers kommenden Montag, 3. August in den Terminkalendern der begeisterten TeilnehmerInnen fixiert. Für PVÖ-Mitglieder ist das Training natürlich kostenlos.