Die neue Saison lässt beim FAC nicht mehr lange auf sich warten. Der Kader nimmt immer weiter Formen an. Neben schmerzhaften Abgängen gibt es auch vielversprechende Neuzugänge und eine besondere Verlängerung.

WIEN/FLORIDSDORF. Es ist heiß in Wien, auch Floridsdorf bietet hier keine Ausnahme. In die heiße Phase der Vorbereitung geht es aber auch für die Kicker des FAC, die in diesem Jahr wieder den Titel in der Zweiten Liga und damit den Aufstieg ins Visier nehmen möchten. Dafür schwitz man in der sommerlichen Hitze und bereitet sich auf den Auftakt Mitte Juli vor.

Doch wie jedes Jahr ist die Phase zwischen Abschluss und Neubeginn der Saison geprägt von zahlreichen Kaderentscheidungen. Spieler werden abgegeben und der Kader muss gezielt ergänzt und verstärkt werden. Hier hat sich beim Floridsdorfer Athletiksport-Club in den vergangenen Tagen und Wochen wieder einiges getan.

Leistungsträger verabschieden sich

Zuerst musste man sich schweren Herzens von einigen Leistungsträgern der vergangenen Saison verabschieden. Allen voran von Torwart Lukas Gütlbauer, immerhin der beste Torwart der vergangenen Zweit-Liga-Saison. Er wagte den Sprung in die Bundesliga und hütet fortan den Kasten des Wolfsberger AC. Aber auch Top-Torjäger Joao Oliveira hat Floridsdorf den Rücken zugekehrt. Ihn zog es ins nicht minder sonnige Portugal, wo er in diesem Jahr für Torrensee auf Torjagd gehen wird. Mit Patrick Puchegger, Martin Rasner (beide zu Admira) und Anthony Schmid (zu Austria Lustenau) müssen weitere Leistungsträger ersetzt werden.

Joao Oliveira ist nicht mehr Teil des FAC-Kaders. Der Knipser wechselt nach Portugal.

Doch hier blieb der FAC nicht untätig. So hat man sich bereits frühzeitig am Transfermarkt umgeschaut und sich mit einigen neuen Akteueren verstärkt. So kamen mit Mittelfeld-Spieler Clemens Hubmann und Stürmer Paolino Bertaccini gleich zwei Spieler von Wacker Innsbruck. "Clemens war ein absoluter Wunschspieler von uns. Er erfüllt genau das Anforderungsprofil, das wir für diese Position erstellt haben. Er hat trotz seines noch jungen Alters bereits viele Spiele in der 2. Liga absolviert und passt mit seiner Art Fußball zu spielen perfekt in unsere Spielidee", zeigt sich Sportdirektor Lukas Fischer begeistert.

Der Kapitän verlängert

Von den Juniors OÖ kam unterdessen mit Benjamin Wallquist ein Innenverteidiger. "Ich möchte mit dem FAC an die überragende Vorsaison anknüpfen und dafür werde ich alles geben", brennt der gebürtige Wiener auf die neue Herausforderung. Zudem wurden Lukas Schöfl (vom WAC), Thomas Fink (vom GAK), Christopher Kröhn (von Steyr), Masse Scherzadeh (von Stripfing), Marvin Hernaus (von Lafnitz) und Tunahan Mercan aus der Rapid Jugend verpflichtet.

Kann der FAC an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen?

Erst vor Kurzem konnte eine besonders wichtige Personalie geklärt werden. FAC-Kapitän Mirnes Becirovic bleibt dem Floridsdorfer Athletiksport-Club auch in den kommenden zwei Spielzeiten erhalten. Der 33-jährige FAC-Rekordspieler verlängert seinen Vertrag beim amtierenden Vizemeister bis 2024.

Becirovic trägt seit Sommer 2016 das blau-weiße Dress und absolvierte seither 177 Pflichtspiele für den Floridsdorfer Zweitligisten. Der Rechtsverteidiger ist damit nicht nur Rekordspieler des FAC, sondern mit aktuell insgesamt 345 Zweitligaspielen auch auf Platz 10 der Spieler mit den meisten Zweitliga-Einsätzen in Österreich. In der vergangenen Spielzeit stand Becirovic als einziger FAC-Akteur in allen 30 Zweitligapartien sowie vier Cup-Spielen auf dem Platz.

Der Kapitän bleibt an Bord.

Ist nun schon alles erledigt? Naja, noch ist das Transferfenster geöffnet, dass an der einen oder anderen Stelle noch etwas geschraubt wird, ist daher nicht auszuschließen. Beim FAC ist man sich allerdings sicher, dass man für die neue Spielzeit wieder einen Kader hat, der an die starken Leistungen des Vorjahres durchaus anknüpfen kann.

"Wir haben wieder die richtigen Charaktere für unsere Mannschaft gefunden. Jetzt gilt es die neuen Spieler so schnell wie möglich ins Team zu integrieren", so Sportdirektor Lukas Fischer. Das starke Spieler auch den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen möchten und so einen Wechsel in die höhere Spielklasse wagen, sei klar und auch eine Auszeichnung für den FAC, so Fischer abschließend.

