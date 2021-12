STRASSHOF/DEUTSCH-WAGRAM. Mit ihren gewaltigen Stimmen begeisterten die Bolschoi Don Kosaken in der Antoniuskirche in Strasshof. Jeder einzelne Sänger ist ein Opernsolist, was man an der Qualität und dem Stimmvolumen unschwer erkennen kann. Geleitet und organisiert wird der Chor von Petja Houdjakov, der, ursprünglich Tänzer, in Zusammenarbeit mit den Sängern in der Flugfeldstraße in Strasshof ein Domizil errichtet hat, in dem sich alle Akteure wohl fühlen. Beim Konzert in der Antoniuskirche ließen die hervorragenden Ensemblemitglieder die Zuhörer, darunter Pfarrer Alexandre Mbaya Muteleshi, Bürgermeister Ludwig Deltl, Gemeinderat Karl Pagatsch und Ideenbäcker Alfred Geier, in frenetischen Applaus ausbrechen. Die Moderation übernahm Valerie Houdjakov. Auch im Volkshaus Deutsch-Wagram gaben die Don Kosaken ein Konzert, organisiert von Stadträtin a.D. Hilde Toth. Kulturstadtrat Franz Spehn, die Gemeinderäte Susanne Predl, Bettina Bergauer, Eva Ewald und Robert Stastny waren von der Performance restlos beeindruckt.

Nach Konzerten am 19. und 21.12. kann man den Chor am 23.12. mit dem Großen Weihnachtskonzert im Konzerthaus Wien und am 11.1. 22 in der Stiftskirche in Klosterneuburg mit dem russischen Neujahrskonzert erleben.