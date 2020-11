Melanie Gassner trifft mit der amtierenden "Miss Earth Austria 2020" alle Vorbereitungen zum Internationalen Wettbewerb.

GROSS-ENZERDORF (rc). Für die frisch gebackene Miss Earth Austria, Nadine Pfaffeneder aus Oberösterrreich, waren die notwendigen Dreharbeiten für den bevorstehenden, internationalen Miss Earth Wettbewerb, ein voller Erfolg.

"Nun gilt es, mit Hilfe der erstellten Videos und Fotos auch die internationale Fachjury von der amtierenden Miss zu überzeugen", führt die aus Groß-Enzersdorf stammende Missen-Mama Melanie Gassner, aus. "Aufgrund der Corona- Maßnahmen wird der weltweite Wettbewerb leider nicht wie geplant in der philippinischen Hauptstadt Manila statt finden, sondern online, in den eigenen vier Wänden. Was aber der Spannung, wer Ende November 2020 zur Miss Earth International gekrönt wird, keinen Abbruch tut. Bis dahin müssen wir uns in Geduld üben".

Schon mit der Wahl der Miss Earth Austria 2020 wurde laut Gassner Überzeugungsarbeit geleistet. Das eigentliche Ziel dieser Wahl ist, die Österreicher zu animieren, sich mehr mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen.

Eine wunderbare Sache, dieses Ansinnen mit so viel Attraktivität untermauern zu können.